Cinema ao ar livre, aqui e agora

Eis uma alternativa para os filmes do nosso verão: reencontrar, na Cinemateca, o prazer e as emoções de uma projecção ao ar livre.

Convenhamos que a tradição das sessões de cinema ao ar livre (“drive-in” na versão americana), embora entre nós praticada, nunca teve grande peso no mercado português. Sem esquecer, claro, que as actuais formas de difusão — incluindo o poderoso “streaming” — transfiguraram por completo as maneiras de ver os filmes e, por isso mesmo, os comportamentos e expectativas dos espectadores.

Dito isto, vale a pena referir que continuam a existir curiosas derivações dessas sessões. Na Cinemateca Portuguesa, por exemplo, tirando partido do seu magnífico espaço de esplanada (nas traseiras da respectiva sede, em Lisboa, na rua Barata Salgueiro). Assim, este ano, mais uma vez, a programação do mês de agosto surge pontuada pelas “sessões na esplanada”, nas noites de segunda-feira a sábado, às 21h45. Eis três destaques de títulos clássicos que valerá a pena (re)descobrir:

— Dia 11: “Os Chapéus de Chuva de Cherburgo” (1964), de Jacques Demy: o filme que transformou Catherine Deneuve numa das grandes estrelas do cinema francês, é uma das proezas do tão pessoal e inventivo cinema musical de Demy — Palma de Ouro em Cannes.

— Dia 19: “Os Salteadores da Arca Perdida” (1981), de Steven Spielberg: com a cumplicidade de George Lucas, foi aqui que nasceu o aventureiro Indiana Jones, numa epopeia marcada, precisamente, pelos modos “antigos” de fazer filmes e a eles assistir (recordamos o respectivo trailer).

— Dia 29: “Madame de…” (1953), de Max Ophüls: uma das obras-primas do melodrama francês, revisitando o final do século XIX com a delicadeza de Ophüls, cineasta que sempre soube contemplar os enigmas dos desejos humanos — com a sublime Danielle Darrieux.

A programação completa pode ser consultada no site da Cinemateca. São filmes, afinal, que nos fazem lembrar que a aceleração dos circuitos digitais dos nossos dias não esgota (longe disso!…) a diversidade da história do cinema. Além de quem um verdadeiro ecrã, mesmo ao ar livre, é sempre mais intenso e sedutor que o “quadradinho” do nosso telemóvel.