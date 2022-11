Estreia de filme angolano no Locarno Film Festival é uma "notável conquista"

O cineasta angolano Ery Claver considerou, esta segunda-feira, uma "notável conquista" para o cinema angolano a estreia do filme "Nossa Senhora da Loja do Chinês", agendada para quinta-feira, na 75ª edição do festival mundial Locarno Film Festival, na Suíça.

"Já é uma considerável conquista para o cinema angolano ter um filme a concorrer num festival com mais de 70 anos", afirmou à Lusa Ery Claver, realizador da nova longa-metragem de ficção, produzida pela "Geração 80".

O filme angolano "Nossa Senhora da Loja do Chinês" estreia na próxima quinta-feira, 11 de agosto, no Locarno Film Festival, na Suíça, e a longa-metragem terá sete exibições para o público.

"É uma forma de mostrar que ainda com todas as dificuldades no setor cultural, consegue-se cá produzir filmes com qualidade para serem representados ao mais alto escalão"

O filme, que também concorre na categoria "Concorso Cineasta Del Presente", conta história de vivências angolanas num bairro urbano de Luanda, tendo no centro uma singular imagem de plástico de Nossa Senhora, em meio de ressentimento, ganância e tragédia.