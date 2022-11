Aston Kutcher, ator que de 'Dois homens e meio', revelou que sofreu de uma forma rara de vasculite que afetou a sua visão, audição e capacidade motora.

As revelações foram feitas num episódio do programa "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, emitido na segunda-feira.

Durante a entrevista, Aston Kutcher contou a difícil condição que teve de enfrentar há três anos.

O ator de 44 anos confessou que desenvolveu uma forma rara da doença vasculite, que o afetou severamente. Disse mesmo que essa condição prejudicou a sua visão, audição e a capacidade de locomoção.

Há dois anos, tive uma forma estranha e super rara de vasculite que me destruiu a visão, a minha audição e retirou-me todo o meu equilíbrio.

Kutcher abordou ainda o processo de recuperação e, segundo o próprio, levou cerca de um ano até recuperar todas as capacidades perdidas.

Ninguém dá realmente valor até desaparecer, até dizer 'Não sei se alguma vez serei capaz de ver novamente, não sei se alguma vez serei capaz de ouvir novamente, não sei se alguma vez serei capaz de andar novamente.

Mais tarde nesse dia, o ator publicou um tweet, no qual afirmou que, atualmente, não sofre com nenhum efeito posterior da doença, e que já se encontra recuperado.