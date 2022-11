A atriz Anne Heche encontra-se hospitalizada em estado crítico após ter sofrido um grave acidente de viação na última sexta-feira.

Anne Heche seguia de carro no bairro de Westside, em Los Angeles, quando perdeu o controlo e acabou por colidir com uma casa. O veículo que dirigia incendiou-se e o fogo acabou por alastrar-se à habitação.

Para além da atriz, não há registo de outros feridos. O incêndio levou à intervenção de vários bombeiros e a polícia está a investigar as causas do acidente.

Com 53 anos, a atriz está em coma e ligada a máquinas, segundo um porta-voz que a representa. Após o acidente, Heche não recuperou a consciência e está em "estado extremamente crítico", disse à Reuters Michael McConnell, membro da equipa que representa Anne Heche.

Tem uma lesão pulmonar significativa que requer ventilação e queimaduras que requerem intervenção cirúrgica.

Segundo o Los Angeles Times, a atriz esteve no salão de Venice Beach pouco tempo antes do acidente. Richard Glass, dono do salão, contou que Heche comprou uma peruca vermelha na manhã de sexta-feira e descreveu-a como "uma menina doce".

Heche ganhou destaque com o papel no drama televisivo "Another World", vencedor de um Emmy, e participou ainda na série da HBO "Hung" e em filmes como o "Wag the Dog" e "Cedar Rapids".