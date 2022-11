Maria João atua em Coimbra para celebrar independência do Brasil

A cantora Maria João vai atuar com um grupo de músicos brasileiros, a 6 de setembro, na Baixa de Coimbra, afirmou esta terça-feira o município.

O concerto, promovido pela Câmara de Coimbra, surge a partir de uma encomenda musical que reúne a cantora Maria João e "um grupo de renomados músicos brasileiros radicados em Portugal", aclarou a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O espetáculo, que irá realizar-se na Praça 8 de Maio, marca também o arranque de um novo ciclo de programação regular cultural, intitulado "Saudades do Brasil em Coimbra", que pretende "celebrar, agregar, aprofundar e reinventar as ligações e cumplicidades criativas e artísticas entre Coimbra e o Brasil", afirmou o município.

Maria João estará acompanhada pela música portuguesa Sandra Martins, o angolano Ruca Rebordão e os brasileiros Fred Martins, Luanda Cozetti, Norton Daiello e Eli MacFerry, "este último natural de São Paulo e sediado em Coimbra há quatro anos e meio".

O espetáculo irá revisitar "temas incontornáveis do cancioneiro brasileiro, num diálogo artístico e cultural que se espera cúmplice, inspirador e marcante", salientou a autarquia.

"A proposta pretende ainda continuar a contribuir para uma crescente dinamização cultural, com um cariz diferenciador, da Baixa de Coimbra - objetivo estratégico do atual Executivo da autarquia -, apoiando e promovendo, numa lógica de regularidade e continuidade, o comércio local através da captação de públicos e do aumento dos fluxos e espaços de circulação ao longo do ano", frisou.

No âmbito das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil em Coimbra, o Convento São Francisco acolhe também a 9 de setembro um espetáculo da Orquestra Filarmónica de Minas Gerais.