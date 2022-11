Morreu a atriz Anne Heche

A atriz Anne Heche sofreu no final da semana passada, um grave acidente de viação e estava desde então internada em estado crítico. A família já havia referido , através de comunicado citado pelo jornal The Guardian, que não esperava que a atriz sobrevivesse.

A morte foi anunciada pela amiga da atriz Nancy Davis, na sua conta no Instagram, e depois confirmada pela família.

Na sequência do acidente, a atriz sofreu uma grave lesão cerebral e queimaduras graves. Estava em coma e ligada a máquinas de suporte de vida no hospital West Hills.

Tal como era desejo da atriz, há a possibilidade de os seus órgãos serem doados. Segundo a família, "há muito que esta era a sua decisão".

O acidente, que aconteceu na passada sexta-feira, está sob investigação da polícia. Anne Heche seguia de carro no bairro de Westside, em Los Angeles, quando perdeu o controlo e acabou por colidir com uma casa.

O veículo que dirigia, e no qual seguia sozinha, incendiou-se após o embate e o fogo acabou por alastrar-se à habitação, mas não foram registados mais feridos além da atriz.

Anne Heche tinha 53 anos e ganhou destaque com o papel no drama televisivo "Another World", vencedor de um Emmy. Participou ainda na série da HBO "Hung" e em filmes como o "Wag the Dog" e "Cedar Rapids". Entre os seus mais recentes filmes estão "13 Minutos", que estreou no início deste ano em Portugal, "What Remains", "Wildfire" e "Full Ride", que ainda se encontram em pós-produção.