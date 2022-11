Andrea Bocelli regressa a Lisboa em 2023 para dois concertos "inéditos"

O tenor e compositor italiano Andrea Bocelli vai atuar no Altice Arena em Lisboa em 30 de junho e 1 de julho de 2023, em dois concertos "inéditos", nos quais far-se-á acompanhar por uma orquestra e um coro.

"Depois de ter esgotado o Altice Arena em 2017, e o Estádio Cidade de Coimbra em 2021, no primeiro concerto pós-pandemia realizado em Portugal num estádio, Andrea Bocelli regressa ao contacto com o público português e promete uma noite especial e repleta de emoções fortes, numa sublime viagem ao som dos seus êxitos mundialmente conhecidos", lê-se num comunicado divulgado este sábado.

De acordo com a promotora do evento, Memories of Tomorrow (MOT), o também produtor musical subirá ao palco com uma orquestra "composta por ilustres músicos" e com um coro "composto por dezenas de vozes".

Andrea Bocelli conta com mais de 90 milhões de álbuns vendidos em quase 30 anos, tornando-se num dos músicos mais conceituados de sempre.

O italiano chegou já a atuar em grandes eventos internacionais, como nas cerimónias de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, em 2006, e de abertura do Campeonato de Europa de Futebol, em 2020, que se realizou em várias cidades do continente.

O reconhecido tenor é detentor de um Globo de Ouro, sete Classical BRIT e sete World Music Awards, além de uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood.

Andrea Bocelli regressa assim a Portugal após ter atuado no Estádio Cidade de Coimbra em 25 e 26 de junho de 2021, depois de, em 2017, ter esgotado o Altice Arena, em Lisboa.

A atuação do tenor italiano em Coimbra estava prevista para 2020, mas o concerto foi adiado para junho do ano passado devido à pandemia da covid-19. Os bilhetes estão à venda em www.concertocoimbra.pt e locais habituais.