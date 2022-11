Vento muito forte faz colapsar palco de festival em Espanha e provoca um morto

Rajadas de vento muito fortes atingiram, na madrugada deste domingo, a região sul de Valência, Espanha, e causaram o colapso da estrutura do festival de música eletrónica Medusa. Pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridos. A organização do festival já emitiu uma nota onde manifesta as condolências aos familiares e amigos das vítimas.

Os serviços de emergência anunciaram, na rede social Twitter, que "uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas, com ferimentos múltiplos", acrescentaram, precisando que outras 14 pessoas sofreram ferimentos ligeiros.