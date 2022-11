O projeto fotográfico vencedor do prémio World Press Photo de História do Ano em 2021, "Habibi", do fotógrafo italiano Antonio Faccilongo, estará em exposição a partir de quinta-feira em Lisboa, no espaço Narrativa.

"Habibi", que significa 'meu amor' em árabe e é também o nome da exposição, "narra histórias de amor, tendo como pano de fundo um dos mais longos e complicados conflitos da História Moderna", o conflito israelo-palestiniano.

Com este trabalho, Antonio Faccilongo quis "mostrar o impacto do conflito nas famílias palestinianas, e as dificuldades que estas enfrentam para preservarem os seus direitos reprodutivos e dignidade", lê-se no 'site' oficial da World Press Photo (WPP).

O fotógrafo documental italiano, e professor de fotografia, "optou por não se focar na guerra, ação militar e armas, mas antes na recusa das pessoas em renderem-se à prisão, e na sua coragem e perseverança para sobreviverem numa zona de conflito".

No texto disponível no 'site' do WPP é feito um enquadramento da temática abordada em "Habibi", começando por recordar-se, citando um relatório de fevereiro de 2021 da organização de direitos humanos B'Tselem, que "quase 4.200 palestinianos estão detidos em prisões israelitas, alguns dos quais condenados a penas de 20 ou mais anos".