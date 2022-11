De acordo com o calendário previsto, a digressão iria começar no dia 25, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, tendo 20 datas marcadas naquele país e duas no Canadá. O calendário terminava no dia 18 de setembro, em Boston.

Na rede social Instagram, os Moonspell explicaram que tentaram, em conjunto com os seus agentes, "todas as opções disponíveis, mas não restou outra solução que não o cancelamento". A série de concertos teria, a abrir, os finladeses Swallow The Sun e os norte-americanos Witherfall.

No entanto, a banda que se estreou com o álbum "Wolfheart" realçou que vai manter a data de 3 de setembro no contexto do Candelabrum Metal Fest, em León, no México.