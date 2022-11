Óscares pedem desculpa à atriz Sacheen Littlefeather, quase 50 anos depois

Apesar de alguns aplausos, foi apupada durante a gala . Algumas pessoas fizeram mesmo, segundo a atriz, um gesto ofensivo para os índios americanos . Foi também criticada por vários setores , incluindo o do cinema, depois do episódio.



O pedido de desculpas

49 anos depois, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas referiu que pediu desculpa à atriz pela forma como foi tratada no palco e anunciou um evento de "conversa, cura e celebração", no dia 17 de setembro, com atuações de artistas nativo-americanos.

A Academia recorda como a carreira da atriz foi "boicotada", depois do episódio na cerimónia, referindo ainda que foi "atacada, assediada pessoalmente e discriminada" nos últimos 50 anos.

Em comunicado, a Academia diz ainda que a atriz reagiu: