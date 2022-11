"Icons", a exposição do fotógrafo Steve McCurry chega a Lisboa em setembro

De acordo com a promotora da exposição, em comunicado, "ICONS" apresenta mais de cem fotografias "de grande formato", incluindo "as imagens mais emblemáticas de McCurry, como o lendário retrato que fez da menina afegã Sharbat Gula, em 1984, e que foi capa da revista National Geographic em 1985".

A Cordoaria Nacional, em Lisboa, acolhe a partir de 23 de setembro uma exposição com as "imagens mais emblemáticas" captadas pelo fotógrafo norte-americano Steve McCurry, incluindo o retrato de uma menina afegã que foi capa da revista National Geographic.

Na mostra, com curadoria da italiana Biba Giacchetti, cofundadora da agência Sudest57, "o público viajará pelo universo fotográfico de Steve McCurry, num trajeto que o levará do Afeganistão à Índia, do Sudeste Asiático a África, de Cuba aos Estados Unidos ou do Brasil a Itália: um fascinante repertório de imagens em que o elemento humano é sempre o protagonista".

Além das fotografias, "ICONS" inclui vídeos "sobre as viagens do fotógrafo, as suas aventuras e a sua profissão, que revelam algumas das chaves da sua vida, explicam como as imagens foram captadas e quem são as pessoas nelas retratadas".