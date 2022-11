As montagens já decorrem no Parque Eduardo Sétimo, em Lisboa. A edição deste ano da Feira do Livro é a maior de sempre - o número de pavilhões aumentou para 340 e vão estar distribuídos por 140 participantes que vão representar as editoras.

A Feira do Livro deste ano será a mais sustentável, com novos expositores feitos com materiais recicláveis e terá a Ucrânia como convidado especial.