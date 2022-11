Exposição "Habibi" traz a Lisboa imagens sobre o amor no conflito israelo-árabe

Em Lisboa, no Espaço Narrativa, está a exposição "Habibi", um projeto fotográfico vencedor do prémio World Press Photo de História do Ano em 2021, do fotógrafo italiano Antonio Faccilongo.

Habibi significa em árabe "meu amor" e o trabalho do fotógrafo italiano Antonio Faccilongo é de amor e resistência.

A exposição está no espaço Narrativa, em Lisboa, criado pelo fotógrafo Mário Cruz, também já premiado pelo World Press Photo. À boleia do Dia Mundial da Fotografia, há três dias de atividades.

Iniciativas de entrada livre, tal como a exposição que pode ser vista até 28 de outubro.