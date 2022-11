Morreu a atriz Josephine Tewson

A estrela britânica Josephine Tewson morreu esta quinta-feira, aos 91 anos. A informação foi confirmada pelo agente.

Tewson, famosa pelos papéis que desempenhou em "Keeping Up Appearances" e "Last of the Summer Wine", morreu na noite de quinta-feira no Denville Hall, um lar em Londres para pessoas da indústria do entretenimento.

Jean Diamond, o agente da atriz, anunciou a morte de Tewson "com grande tristeza".

"Josephine faleceu pacificamente ontem à noite em Denville Hall, com 91 anos", disse.

Nascida em Hampstead, no noroeste de Londres, em 1931, Tewson frequentou a escola secundária antes de se matricular na Royal Academy of Dramatic Art, da qual se formou em 1952.

Nos anos 60, fez parte de espetáculos como "Z-Cars" e "The Charlie Drake Show". Representou também Edna Hawkins nas primeiras seis temporadas da comédia "Shelley", durante a década de 1980 e início dos anos 90.

Contudo, ficou conhecida por representar Elizabeth Warden na sitcom da BBC "Keeping Up Appearances" e Miss Davenport em "Last of the Summer Wine".