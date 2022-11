Sessão de Cinema: “Retrato de uma Senhora”

Dos grandes escritores dos séculos XIX/XX, o americano Henry James (1843-1916) é, por certo, um dos mais frequentemente adaptados ao cinema (e também à televisão). Entre os títulos que colheram inspiração nos seus contos ou romances, podemos citar, por exemplo, “Os Inocentes” (Jack Clayton, 1961), “Daisy Miller” (Peter Bogdanovich, 1974), “As Mulheres de Boston” (James Ivory, 1984), ou até mesmo “O que a Maisie Sabe” (Scott McGehee e David Siegel, 2012), transpondo para a actualidade o romance publicado em 1897.

Entre as grandes recriações de James no cinema inclui-se “Retrato de uma Senhora” (1996), coprodução Reino Unido/EUA com assinatura da neozelandesa Jane Campion. Centrada numa jovem americana, Isabel Archer, herdeira de uma grande fortuna, esta é a história de um processo de sedução e manipulação que a conduz a um beco sem saída, pondo em causa as suas finanças e o seu estatuto social…

Disponível em streaming, “Retrato de uma Senhora” pode ser visto como um exemplo tardio, mas fascinante, de uma certa tradição melodramática que teve a sua idade de ouro na produção das décadas de 1930/40. Para lá da minuciosa caracterização da época, estamos perante um caso exemplar de um estilo em que a abordagem dos enigmas do comportamento humano é indissociável do trabalho de um elenco em estado de graça.

No papel de Archer, Nicole Kidman tem uma das suas composições mais complexas e também, provavelmente, menos conhecidas. Acompanham-na, entre outros, John Malkovich, Barbara Hershey, Shelley Winters, Viggo Mortensen e Christian Bale. Na carreira de Campion, este é um filme que parece ter ficado algo ofuscado pelo duradouro impacto da sua anterior longa-metragem, “O Piano” (1993) — em qualquer caso, “Retrato de uma Senhora” é uma pérola cinematográfica à espera de ser redescoberta.

Netflix