O primeiro episódio da prequela de “A Guerra dos Tronos” estreou esta segunda-feira.

A expectativa em relação a "House of the Dragon" provocou falhas em alguns dispositivos que foram incapazes de lidar com o fluxo de acesso à plataforma de streaming HBO Max.

"A guerra dos Tronos" é uma série de sucesso da última década que foi premiada, nos Emmy, por 58 vezes.

"House of the Dragon" conta com dez episódios relacionados com a história. Todas as semanas é divulgado um novo capítulo.