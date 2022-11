Murais e pinturas dão nova vida a "aldeia pintada"

Há uma aldeia no concelho da Batalha onde as ruas ganham nova vida, com murais que pintam as tradições e memórias da comunidade. Com o intuito de preservar as histórias de outrora, a SIC foi conhecer o projeto cultural da "Aldeia Pintada".

Segundo as pessoas envolvidas no projeto, a ideia de imortalizar a história e as tradições da aldeia da Torre da Magueixa, na Batalha, surgiu num ambiente familiar, mas logo foi abraçada por mais intervenientes. Quem ali vive é com muito agrado que vê esta ideia desenvolver-se e ganhar vida nas paredes da localidade.

Outro dos grandes objetivos desta iniciativa passa por transmitir aos habitantes mais jovens as vivências, as lendas e os cantares de outrora. E já assim é desde 2020, quando as pinturas começaram a colorir a aldeia. Dois anos passaram e cada vez há mais trabalhos realizados, e muitos outros por realizar. A lista de pedidos é extensa já que o projeto tem sido, segundo muitos, um sucesso.

O projeto que vislumbra um futuro risonho conta já com meia centena de pessoas envolvidas, unidas pelo amor à terra e à sua História.