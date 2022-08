Edição deste ano da Feira do Livro de Lisboa é a mais sustentável de sempre

Há mais de uma semana que os livros começaram a chegar aos 380 pavilhões da Feira do Livro, que se prepara para começar a 92ª edição, que conta com novos expositores, construídos com materiais sustentáveis, criados propositadamente para a nova vida mais ecológica de um dos eventos literários mais importantes do país.

"Em vez de termos 80 camiões tires a entrarem e a saírem de Lisboa para a montagem e desmontagem, temos 25. E houve uma diminuição drástica de materiais sobrantes, em cerca de 95%", disse o presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), Pedro Sobral.

Quem costuma visitar a feira, sabe que a pandemia ditou que as últimas edições se realizassem em setembro, ao contrário das datas tradicionais em maio e junho.

Desta vez, o tempo de construção dos pavilhões para a feira foi um dos motivos para a realização da feira nesta altura.

A Porto Editora aproveitou a oportunidade e convidou Ana Aragão a criar um Universo dos Livros, para decorar 200 metros quadrados do espaço.

A 92ª edição da Feira do Livro terá o maior programa cultural de sempre, com mais de 2.100 eventos já programados, durante três semanas e até 11 de setembro.