Um dia antes do arranque do festival já havia música em Vilar de Mouros

O festival arranca oficialmente esta quinta-feira mas na quarta já houve musica em Vilar de Mouros. Vários festivaleiros marcaram presença na noite anterior ao arranque do evento ao som do DJ Izzy.

O festival de música que se realiza em Vilar de Mouros, no norte do país, está de regresso após uma paragem forçada de dois anos. Serão três dias que prometem unir os festivaleiros através da música, da festa, da amizade e acima de tudo da diversão. O espetáculo está garantido e até começou um dia antes da primeira noite oficial. Na quarta-feira, DJ Izzy animou a noite daqueles que já se encontravam no recinto.

Foi uma noite de preparação, onde se puderam experienciar vários estilos de música, do pop ao rock e do funk ao hip hop. É a primeira vez que o DJ marca presença no festival, uma experiência que para o próprio está a ser "bastante positiva".

Até sábado são esperados milhares de visitantes, que chegam a Vilar de Mouros com o objetivo de ouvir bandas como Placebo, Iggy Pop, Bauhaus, The Legendary Tigerman, Tara Perdida, entre tantos outros.