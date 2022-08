Mudança de local do festival gótico de Leiria mistura vários públicos e divide opiniões

Até sábado, Leiria acolhe mais uma edição do Festival Extramuralhas. Este ano, o festival gótico volta a realizar-se no centro da cidade.

O castelo de Leiria está a ser alvo de uma recuperação, o que impossibilita a realização do festival Extramuralhas no interior do local. Em 2018 e 2019, o evento decorreu no interior do monumento mas a edição deste ano teve de ser forçosamente realizada no centro da cidade. Para a produção do festival de música, a mudança de local é positiva uma vez que atrai mais pessoas, e permite àqueles que habitualmente não frequentam, por norma, eventos deste género musical, que percebam afinal em que consiste.

Esta abertura à participação de mais pessoas agrada a alguns, mas desagrada a outros que afirmam que com esta mistura a essência do evento se perca, uma vez que o festival gótico é ponto de encontro para um público bastante específico. A organização está ciente desta situação e reconhece o quão desafiante é não perder o ambiente característico, ao mesmo tempo que pretende alargar o número de participantes.

Ao todo, serão três dias de música trazida à cidade de Leiria por 18 bandas internacionais.