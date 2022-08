Morreu Charlbi Dean, protagonista do último filme vencedor da Palma de Ouro

A atriz e modelo sul-africana Charlbi Dean morreu esta segunda-feira num hospital em Nova Iorque, nos Estados Unidos, vítima de uma “doença súbita e inesperada”, revelaram hoje os agentes. Tinha 32 anos.

Estreou-se na representação em 2010 no filme “Spud” e destacou-se no "O Triângulo da Tristeza", que venceu a Palma de Ouro a 28 de maio no Festival de Cannes, como protagonista feminina.

Charlbi Dean nasceu e cresceu na Cidade do Cabo, na África do Sul. Ainda na infância começou a fazer alguns trabalhos como modelo, com aparições frequentes em capas de revistas. Em 2009, sobreviveu a um grave acidente de carro.

Em “O Triângulo da Tristeza”, o primeiro filme em inglês do diretor sueco Ruben Östlund, Charlbi Dean e Harris Dickinson interpretaram um casal de celebridades num cruzeiro de luxo onde se desenrolam acontecimentos caóticos.

Em Cannes, ainda antes de vencer a Palma de Ouro, a atriz confessou, numa entrevista à Associated Press, estar a viver um sonho. “Para mim, eu já ganhei. Já estou em Cannes com o filme. Isto é tão inacreditável”, afirmou.