Cantora abandona digressão dos Arcade Fire após acusações de abuso sexual contra vocalista

"Toco para a minha banda, para a minha equipa, para as nossas famílias e para as pessoas que pagam o dinheiro que tanto lhes custa a ganhar para partilhar connosco esta sinergia coletiva que é um concerto", afirmou.

"Não tivemos tempo para nos prepararmos para o que aí vinha, muito menos para não atravessarmos o oceano. Isto tem sido incrivelmente difícil para mim e nem imagino para as pessoas que fizeram as acusações. Acima de tudo, quero que todos os afetados fiquem bem"

Win Butler acusado de conduta seuxal imprópria por várias mulheres

Uma investigação da Pitchfork publicada na semana passada revelou quatro acusações contra Win Butler. O cantor de 42 anos diz que tudo foi consensual.

Os Arcade Fire estão em digressão pela Europa e têm dois concertos marcados para o Campo Pequeno, em Lisboa, a 22 e 23 de setembro. Feist era a artista da primeira parte do espetáculo.

Milhares de pessoas já pediram nas redes sociais para que a digressão seja cancelada.

Formados em 2001 e já com várias passagens por Portugal desde então, os Arcade Fire adquiriram projeção internacional com o disco "Funeral", de 2004, tendo recebido já nove nomeações para os Grammy, incluindo uma vitoriosa, por álbum do ano, com "The Suburbs", em 2010.

A banda é constituída por Win Butler e pela mulher, Régine Chassagne, para além de Jeremy Gara, Tim Kingsbury, Richard Reed Parry. Já este ano, o irmão de Butler, Will, abandonou o coletivo.