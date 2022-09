Henrique Cymerman apresenta novo livro: "Conversando com o inimigo"

"Conversando com o inimigo" é o novo livro do jornalista Henrique Cymerman, em que o correspondente da SIC escreve sobre o percurso pessoal e profissional. Marcelo Rebelo de Sousa e Francisco Pinto Balsemão estiveram presentes no lançamento, esta tarde, na Feira do Livro de Lisboa.

A infância, a decisão de emigrar, o conflito israelo-árabe, as conspirações internacionais. Por todos estes caminhos passam as páginas do novo livro do jornalista Henrique Cymerman "Conversando com o iminigo".

Coube ao Presidente do Grupo Impresa, Francisco Pinto Balsemão, fazer as apresentação desta recente obra do correspondente da SIC.

Um livro de memorias em que também se fala do Papa Francisco – que o apelidou de Anjo da Paz – e da maneira de como se tornou íntimo do Sumo Pontífice.

Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de estar presente e abraçar Cymerman, cujo trabalho há muito acompanha.

Sarah Ferguson que, no mesmo local, apresentava o seu novo livro, não escapou aos cumprimentos e palavras ditas ao ouvido pelo Presidente. Depois de publicar dezenas de livros para o público juvenil, este é o primeiro romance da duquesa de York: uma história de amor e coragem inspirada na vida da tetravó.