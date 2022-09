Street Food Tour: a caravana gastronómica que percorre o interior do país

Penacova acolhe este fim de semana a Street Food Tour. Um evento que tem levado a vários locais no país uma caravana gastronómica de comidas de rua.

Um evento onde comer com as mãos está longe de ser um sinal de má educação. É com vista para o rio Mondego que se realiza mais uma etapa da Street Food Tour.

Os sabores da rua vêm de todo o mundo: desde o bao com origem na Ásia, mas com novas interpretações no recheio até à versão ambulante de um choco frito, com o toque de Angola.

O evento percorre o país desde junho, mas a preferência tem sido por locais no interior. Os sabores regionais também não são esquecidos a cada etapa da rota.

O evento terá ainda mais duas paragens até Novembro: em Tomar e Ponte de Sor.