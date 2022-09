O momento em que o filho de Taylor Hawkins toca bateria com os Foo Fighters

O jovem de 16 anos juntou-se à banda para tocar bateria no clássico "My Hero". Durante o momento, apareceu no ecrã uma fotografia de Shane com o pai.

Além do filho do baterista, subiram a palco do Estádio de Wembley Elton John, Paul McCartney, John Paul Jones e Liam Gallagher, entre outros.

Com mais de seis horas de concerto, foi o primeiro de dois em homenagem ao baterista do Foo Fighters, que morreu em março, com 50 anos. O outro é em Los Angeles no final do mês.

Taylor Hawkins, que tocou com o Foo Fighters durante 25 anos, foi encontrado morto no quarto de hotel, no dia 25 de março, durante a digressão da banda pela América do Sul.

A causa da morte não foi anunciada. O Instituto de Medicina Legal continua a investigar. No entanto, as autoridades adiantaram que foram detetados canábis, opioides, antidepressivos e benzodiazepina no organismo de Taylor Hawkins.