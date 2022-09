Dario Argento e uma nova história do terror português no festival MOTELX

O Festival de Cinema de Terror de Lisboa - MOTELX começa esta terça-feira com a promessa de mais de cem filmes, cineconcertos, um livro sobre cinema português e a presença do cineasta italiano Dario Argento, um dos mestres do género.

A 16.ª edição do festival abre no cinema São Jorge com "Bodies Bodies Bodies", da atriz e realizadora holandesa Halina Reijn, "um 'slasher' da geração Z sobre um grupo de jovens ricos que planeia uma festa que corre muito mal", descreveu a organização.

Durante uma semana, o MOTELX irá mostrar uma centena de produções, com destaque para "Dark Glasses", que Dario Argento, de 81 anos, apresentará em Lisboa, e "Final Cut", de Michel Hazanavicius.

O festival conta também com o filme "Something in the Dirt", da dupla norte-americana Aaron Moorhead e Justin Benson, que também estará em Lisboa.

Na competição, o MOTELX contará, entre outros, com a produção ibérica "O Corpo Aberto", de Ángeles Huerta, um 'folk horror' com Victoria Guerra e José Fidalgo, "Os Demónios do Meu Avô", longa de animação de Nuno Beato, e "Criança Lobo", de Frederico Serra.

Este ano, a secção "Quarto Perdido" é dedicada ao produtor Paulo Branco, com a exibição de três filmes, que partilham entre si "o terror proveniente do folclore, o chamado 'folk horror'".

São eles "O Convento" (1995), de Manoel de Oliveira, "O Fascínio" (2003), de José Fonseca e Costa, e "Coisa Ruim" (2006), de Tiago Guedes e Frederico Serra.

Além de sessões de cinema, o MOTELX vai lançar o livro "O Quarto Perdido do MOTELX - Os Filmes do Terror Português (1911-2006)", uma obra sobre quase um século de cinema português, à luz daquele género cinematográfico.

Quase no final do festival, haverá um cineconcerto com "Os Crimes de Diogo Alves" (1911), de João Tavares, e que é considerado o primeiro filme de terror português, com partitura de Bernardo Sassetti, interpretada por músicos da Escola Superior de Música de Lisboa.

Toda a programação está em www.motelx.org.