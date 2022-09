Escritor Javier Marías morre aos 70 anos em Madrid

O escritor Javier Marías, autor de romances como “Coração tão branco” ou “Todas as almas”, morreu este domingo, aos 70 anos, num hospital em Madrid, após o agravamento da doença pulmonar de que sofria.

Autor de dezasseis romances, entre os quais os premiados “O homem sentimental”, “Todas as almas” ou “Coração tão branco”, é um dos mais celebrados escritores de língua espanhola, constantemente apontado como candidato ao prémio Nobel da Literatura.

Marías escreveu ainda romances como "Amanhã na batalha pensa em mim" e "Berta Isla", que foi premiado em Portugal, estando a sua obra largamente traduzida para português, onde era atualmente publicado pela Alfaguara Portugal (chancela da Penguin Random House).

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, reagiu, considerando que hoje é um dia triste para as letras espanholas: “Deixa-nos um dos grandes escritores do nosso tempo”.

“A sua imensa e talentosa obra será sempre parte fundamental da nossa literatura”, manifestou o chefe do executivo espanhol na sua conta na rede social Twitter.