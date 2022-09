Três décadas depois, todos falam sobre a Pequena Sereia: porquê?

O vídeo promocional da nova versão da Pequena Sereia, divulgado este sábado pela Disney, tornou-se rapidamente uma sensação nas redes sociais. O primeiro filme que conta a história de amor da princesa Ariel estreou em 1989 e, mais de três décadas depois, o novo projeto cinematográfico está envolto em polémica. Porquê? Porque a atriz que interpreta a protagonista, Halle Bailey, é afro-americana. São vários os vídeos que têm sido partilhados na plataforma Tik Tok mostrando a reação das crianças afro-americanas ao perceberem que a Pequena Sereia tem o mesmo tom de pele que elas. Num desses vídeos, a menina pergunta à mãe, incrédula, se a Ariel é mesmo afro-americana.

“Percebam como é para as nossas crianças verem-se a elas próprias nos contos de fadas que o mundo diz não serem feitos para elas. Digam o que quiserem e queixem-se à vontade, eu não ouço nada a não ser a alegria e excitação desta menina ao ver que uma pessoa que a represente”, escreve uma utilizadora da plataforma. Entre espanto e alegria, as reações dividem-se. Uma criança de três anos diz, ao ver Halle Bailey surgir no ecrã, que a nova versão da Ariel “é bonita”.

Há também uma criança que fica sem palavras ao se ver representada nesta tradicional história da Disney, mostrando-se expectante para poder ver o filme.

Mas nem toda a gente está feliz com a escolha da Halle Bailey para o papel de Ariel. Uma publicação de Twitter mostra que o vídeo promocional, partilhado no canal oficial da Disney no Youtube, ultrapassou os mil “não gosto”, tendo apenas 360 mil “gosto”. Vários comentários e publicações negativos têm sido partilhadas com a hashtag #notmyariel (não a minha Ariel, em português).

A escolha de Halle Bailey para o papel da versão live-action – com atores reais e não desenhos animados – da Pequena Sereia tem gerado polémica precisamente pela escolha da atriz. Depois do anúncio, feito em 2019, as redes sociais dividiram-se entre os que apoiam a atriz e os que afirmam que a Pequena Sereia deveria ser igual ao filme original, ou seja, de pele branca e cabelo ruivo.