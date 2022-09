Post Malone cai durante concerto e é assistido pelos paramédicos

O rapper norte-americano, Post Malone tropeçou e caiu, este sábado, durante um concerto em St Louis, no Estado norte-americano do Missouri. Nos vários vídeos divulgados nas redes sociais, o cantor aparenta estar com dores e teve de ser retirado do palco pelos paramédicos.

Depois de ter passado pelo Rock in Rio e ter arrecadado boas críticas em Portugal, o rapper Post Malone estava a cantar a música “Circles” - um dos seus maiores sucessos -, lançada em 2019, quando tropeçou num buraco, utilizado para pousar a guitarra, e caiu em palco.

Apesar de ter sido assistido pelos paramédicos, passados 15 minutos o artista conseguiu reunir forças e regressar ao palco para terminar o concerto.