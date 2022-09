Brad Pitt apresenta obras pela primeira vez numa exposição ao lado de Nick Cave

A estrela de Hollywood, Brad Pitt, revelou as suas obras num museu de arte em Tampere, na Finlândia. O ator surgiu ao lado do músico Nick Cave e do artista Thomas Houseago na exposição WE e surpreendeu os finlandeses ao apresentar as suas esculturas em público pela primeira vez.

A cerâmica não é uma forma de arte para Brad Pitt, mas sim um “tipo de desporto a solo, muito tranquilo e muito tátil”, admitiu à revista GQ, em junho.

O ator de 58 anos recusa chamar-se de artista, mas no fim de semana apresentou 9 trabalhos na exposição que se encontram no Museu de Arte Sara Hilden.