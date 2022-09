Pedro Adão e Silva dá início ao projeto "Percursos: Cultura que somos"

O ministro da Cultura visitou, esta terça-feira, projetos de promoção cultural e social em vários bairros de Lisboa, Cascais e Sintra. Na passagem pela Cova da Moura, Pedro Adão e Silva destacou a importância de dar visibilidade a essas iniciativas.

No primeiro dia do projeto “Percursos: Cultura que somos”, Pedro Adão e Silva quis conhecer as práticas culturais e artística em torno da cultura urbana da Grande Lisboa. Esta iniciativa prevê uma série de visitas, realizadas mensalmente, a projetos culturais em bairros de todo o país

Do espaço Dentu Zona, na Cova da Moura, ao Studio Kova M, da Associação Moinho da Juventude, o ministro da Cultura visitou várias associações . Passou também por Chelas e pelas Olaias.

As próximas visitas de Pedro Adão e Silva ao abrigo do projeto "Percursos: Cultura que somos" estão já agendadas para outubro e serão no norte do país. No entanto, os bairros e as iniciativas culturais escolhidos ainda não foram anunciados.