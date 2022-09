Depois da estreia em Portugal nos palcos da Altice Arena, em Lisboa, e da Super Bock Arena, no Porto, em abril deste ano, os Now United já têm datas marcadas para o reencontro com os fãs nacionais.

O grupo vai atuar em Lisboa a 25 de novembro e em Braga no dia 27 de novembro.

Os espetáculos vão marcar a despedida de Any Gabrielly, a artista brasileira do grupo composto por elementos de vários países, que se vai lançar numa carreira a solo com a orientação de Simon Fuller, o criador do grupo.