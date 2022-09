Robbie Williams celebra 25 anos de carreira com concerto em Portugal

Robbie Williams está de regresso a Portugal. A tour de celebração dos 25.º anos de carreira a solo promete recordar os grandes êxitos do cantor e compositor britânico. Entre as datas anunciadas esta segunda-feira, está um concerto em Lisboa.

O espetáculo decorre no dia 27 de março de 2023, no Altice Arena. Os bilhetes serão colocados à venda a partir de sexta-feira, dia 30, pela 09:00 nos locais habituais.

Com a Tour “XXV”, Robbie William traz os seus espetáculos “explosivos” à Europa. A digressão começa em Bolonha, Itália, e termina em Oslo, Noruega. Lisboa será a penúltima atuação do cantor.

O disco de celebração dos 25 anos de carreira, com o mesmo nome da tour, atingiu, no início de setembro, o número um do top do Reino Unido. É a 14.º vez que Robbie Williams atinge o primeiro lugar dos tops - ultrapassando o recorde de Elvis Presley e estando cada vez mais próximo de igualar o dos Beatles.