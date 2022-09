Quatro filmes portugueses selecionados para festival de Valladolid

Quatro filmes portugueses, entre os quais "Alma Viva", de Cristèle Alves Meira, candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares, foram selecionados para o Festival de Cinema de Valladolid, a decorrer em outubro em Espanha, revelou a organização.

De acordo com a programação anunciada para a 67.ª edição, "Alma Viva" integra a seleção oficial do festival, é candidato ao prémio de melhor realização, estando entre "os filmes mais aguardados do cinema contemporâneo de autor".

"Alma Viva" é a primeira longa-metragem de ficção da realizadora luso-francesa Cristèle Alves Meira e estreou-se este ano na Semana da Crítica, em paralelo ao festival de Cannes. O filme, um microcosmo sobre laços familiares, emigração, misticismo e a cultura transmontana, é o candidato de Portugal a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional, em 2023.

No festival de Valladolid estarão ainda três curtas-metragens portuguesas que têm já feito um percurso por festivais internacionais. São eles "By Flávio", de Pedro Cabeleira, "Ice Merchants", de João Gonzalez, e "O homem do lixo", de Laura Gonçalves.

"By Flávio", que esteve em competição em Berlim, é o mais recente filme de Pedro Cabeleira, coescrito com Diogo Figueira e a atriz Ana Vilaça, que o protagoniza. O filme conta a história de Márcia, uma mulher que ambiciona ser bem-sucedida e que, ao mesmo tempo, tenta ultrapassar as dificuldades de ser mãe solteira.

"Ice Merchants" e "O homem do lixo", ambos de cinema de animação, chegam a Valladolid depois de terem estado no festival de Toronto, no Canadá, e terem sido distinguidos noutros festivais.

"O homem do lixo" é sobre recordações e memórias, a partir da história de vida "do tio Botão", que trabalhou emigrado em França como homem do lixo, como se lê na sinopse.

"Ice Merchants", de João Gonzalez, é sobre um pai e um filho, que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias de paraquedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

O 67.º Festival Internacional de Cinema de Valladolid decorrerá de 22 a 29 de outubro, tem a Irlanda como país convidado e conta com secções dedicadas aos cineastas Pier Paolo Pasolini e Juan Antonio Bardem.