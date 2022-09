Marcado por uma época e com traços de Júlio Pomar, cinema Batalha volta a reabrir

Inaugurado nos anos 40, todo o edifício do cinema Batalha está marcado por uma época e há traços de Júlio Pomar, que voltam agora a ver a luz da escadaria depois de resistirem a sete camadas de tinta.

O restauro e a recuperação ultrapassaram os cinco milhões de euros. A família proprietária do espaço alugou o edifício à Câmara do Municipal do Porto com direito de exploração durante 25 anos.

Haverá no edifício uma biblioteca, uma livraria e uma cinemateca. As linhas de programação do Batalha Centro de Cinema foram conhecidas de dezembro até julho do próximo ano e passam por juntar o contemporâneo com o clássico e promover ciclos temáticos ou de retrospetivas.

Os filmes foram pensados para o público sem audição, existe um programa direcionado para as escolas, cursos de crítica do cinema e exposições.

A inauguração está marcada para 9 de dezembro.