"Nunca Nada Aconteceu", de Gonçalo Galvão Teles, já está nos cinemas

O filme "Nunca Nada Aconteceu", de Gonçalo Galvão Teles, estreia esta semana nos cinemas nacionais. Foi o último papel para cinema do ator Filipe Duarte.

A história é protagonizada por Bernardo Lobo Faria, Alba Batista, Ana Moreira e Filipe Duarte, que interpretou o último papel para cinema nesta longa-metragem.

Pedro, Maria e Paulo estão no centro de uma história com vários protagonistas. São personagens apresentados no filme "Nunca Nada Aconteceu" durante vários momentos de crise.

O silêncio assume um papel de destaque no filme de Gonçalo Galvão Teles em momentos trabalhados com os atores, que procuraram retratar relações familiares e de amizade, onde o diálogo se foi deteriorando até ao momento da história baseada em factos reais.

"Nunca Nada Aconteceu" chega agora aos cinemas nacionais, depois da estreia inicialmente programada ter sido adiada devido aos efeitos da pandemia.