Entrevista a Pérez-Reverte: "Não há linhas que separem o bem e o mal"

A Guerra Civil Espanhola é o tema central de "Linha da Frente" de Arturo Pérez-Reverte. O escritor espanhol combina factos históricos, ficção e testemunhos com a experiência de mais de 20 anos como jornalista de guerra.

Uma visão objetiva para retratar uma guerra que decorreu entre 1936 e 1939. Um frente a frente entre nacionalistas e republicanos, que transformou a história de um país.

Perez-reverte escolheu a A Batalha do Ebro, a mais longa e sangrenta da Guerra Civil Espanhola, para desenvolver "Linha da Frente", uma obra de ficção criada através de testemunhos próximos e da experiência de 21 anos como jornalista de guerra.

As guerras do século passado comparam-se, na opinião do escritor espanhol, às do presente e mostram o que de pior e de melhor existe no ser humano.