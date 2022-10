Morreu o cantor e modelo Andrés Cuervo

Há algumas semanas, o cantor e também modelo tinha participado na Semana da Moda de Nova Iorque, onde desfilou para o estilista H.cubel. “Fechando a passarela e representando a Colômbia com muito orgulho” , escreveu no Instagram.

Nascido em Barranquilla, em 1988, Andrés Cuervo começou a cantar muito jovem, influenciado pela música pop e rock, desde cedo revelou talento para compor. Aos 20 anos, lançou seu primeiro álbum de estúdio, "Tras De Ti" (2008), que o tornou de imediato conhecido não só na Colômbia, mas em toda a América Latina. Com "Este Soy Yo", lançado cinco anos mais tarde, alcançou grande sucesso no México e noutros países. Em 2015, lançou a sua última produção, "Historias de Amor" (2015), um trabalho composto por baladas pop-rock.

Andrés Cuervo morreu na semana passada em Paris, mas a notícia só foi agora confirmada pela agência do artista num comunicado enviado à revista Billboard . O cantor, de 34 anos, sofreu um ataque cardíaco a 5 de outubro, no seu apartamento na capital francesa. O também modelo tinha participado recentemente na Semana da Moda de Nova Iorque. Em 2015, o artista colombiano lançou "La Receta", tema que alcançou o top de vendas.



As primeiras notícias, divulgadas pela imprensa espanhola, davam conta de que não eram conhecidas as circunstâncias que poderiam ter levado à morte do interprete de "La Receta" e que ainda estaria uma investigação em curso. Informação que foi entretanto desmentida pelo comunicado da agência JAQUE, que geria a carreira do artista.