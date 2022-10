Cem anos de Agustina Bessa-Luís

Assinala-se este sábado o centenário do nascimento da escritora Agustina Bessa-Luís, um dos maiores nomes da literatura portuguesa.

Em várias cidades, arranca hoje um conjunto de iniciativas de homenagem à romancista que escreveu “A Sibila”.

No Porto, onde Agustina Bessa-Luís viveu parte da vida, as cerimónias começam às 18:00 em Serralves e contarão com a presença do Presidente da República.

Na terra onde nasceu, Amarante, vão ser inauguradas exposições e também um roteiro dedicado aos locais que marcaram a vida da escritora.

As celebrações do centenário do nascimento de Agustina Bessa-Luís, que morreu em junho de 2019, vão durar um ano.