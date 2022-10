Já está em cena "Zoo Story", uma peça em língua gestual portuguesa, interpretada por dois atores surdos.

O espetáculo pode ser visto até dia 23 de outubro no Teatro Dona Maria II, em Lisboa.

O encenador trabalha com atores surdos há quatro anos, desde que fundou a companhia Terra Amarela. No primeiro semestre deste ano, houve uma oficina teatral no Dona Maria II e os dois atores foram escolhidos para representar no mesmo teatro.