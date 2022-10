Curta-metragem portuguesa premiada na Roménia e Canadá

O cinema português foi premiado no fim de semana passado em festivais no Canadá e na Roménia, com destaque para o realizador João Gonzalez, que recebeu distinções em ambos com a curta-metragem de animação "Ice Merchants".

No Animest - Festival Internacional de Cinema de Animação de Bucareste, que terminou no domingo, Portugal era o país convidado com um extenso programa focado na mais recente produção em animação e com a presença de vários convidados, nomeadamente o programador Fernando Galrito, o produtor Abi Feijó e o realizador Pedro Serrazina.

O Troféu Animest foi atribuído ao realizador João Gonzalez, que tem acumulado prémios em grande parte dos festivais onde apresenta a curta-metragem "Ice Merchants".

Premiado em Cannes, Guadalajara e Melbourne, "Ice Merchants" é um filme sobre um pai, um filho e uma casa num precipício, numa história cheia de metáforas sobre laços familiares.