Morreu aos 109 anos a mulher que inspirou a avó do filme “Coco”

María Salud Ramirez Caballero nasceu no México em 16 de setembro de 1913 e morreu, este domingo, em Santa Fe de la Laguna, no estado mexicano de Michoacán.

María Salud Ramírez Caballero, a mulher que alegadamente inspirou a personagem da avó do filme da Pixar “Coco” , morreu aos 109 anos.

María era conhecida como “Mamá Coco” na região onde vivia e apesar de nunca ter sido confirmado pela Disney, muitos acreditam que ela era a inspiração para a personagem da avó do filme “Coco”.

A morte foi confirmada pelo secretário do Turismo de Michoacán, Roberto Monroy, na rede social Twitter.

A Disney nunca reconheceu María Caballero como a inspiração para a personagem do filme. No entanto, a família afirmou que uma equipa da Pixar visitou a cidade onde a “Mamá Coco” vivia e passou um período de tempo na região, de acordo com a TMZ.

María Salud Ramirez Caballero era uma artesã de barro que fazia potes e outros produtos para vender aos habitantes locais.