Sessão de Cinema: “Os Novos Monstros”

Na história gloriosa da comédia cinematográfica italiana, “Os Novos Monstros” (1963), de Dino Risi, ocupa um lugar muito especial: através do contributo de alguns notáveis intérpretes — a começar por Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman —, Risi propunha uma série de quadros em que a caricatura dos comportamentos humanos se envolvia com uma subtil visão crítica da evolução social e económica na Itália do começo da década de 60.

Em 1977, surgiu uma sequela, devidamente intitulada “Os Novos Monstros”. Com vários regressos: assim, no elenco, Tognazzi e Gassman surgem agora acompanhados por Alberto Sordi, outro admirável veterano, e Ornella Muti, na altura um dos nomes femininos mais populares da produção italiana; na realização, Risi não está só e reparte a direcção dos vários episódios com Mario Monicelli e Ettore Scola.

As situações nascem de uma hábil combinação da observação social com um humor capaz de assumir os contornos do mais desconcertante absurdo — das atribulações conjugais à desmontagem clínica de um funeral, Passando pelo verdadeiro apocalipse que se vive num restaurante.

“Os Novos Monstros” é, afinal, um filme que pode ser tomado como padrão de um certo cinema popular italiano que, com os anos, foi desaparecendo. Não quer isto dizer que a actual produção de Itália seja desinteressante — não é essa a questão. O certo é que o magnífico leque de actores de comédia que aqui encontramos (todos eles também com grande qualidade dramática) conseguiu a proeza de fazer sucesso no seu país, ao mesmo tempo que garantia no estrangeiro uma popularidade que não se repetiu.