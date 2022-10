Andrea Bocelli convida Cuca Roseta para espetáculos em Lisboa em 2023

Cantor italiano Andrea Bocelli vai atuar em Lisboa a 30 de junho e a um de julho. Os dois concertos vão contar com a presença da fadista Cuca Roseta como convidada especial, anunciou hoje a organização.

Segundo um comunicado, esta quinta-feira divulgado, os dois espetáculos “prometem primar pela imponência” e o tenor estará acompanhado de “ilustres músicos”, “um coro composto por dezenas de vozes” e de Cuca Roseta, esperando-se “duetos de cortar a respiração”.

A promotora, MOT - Memories Of Tomorrow, recorda em comunicado, "em Portugal, os concertos do astro italiano não deixam nunca o público indiferente: em 2017 esgotou o Altice Arena e em 2021, em plena pandemia, esgotou a data dupla de concertos" em Coimbra.

Os concertos terão lugar na Altice Arena e os bilhetes já estão à venda, com preços entre os 58,30 e os 212,93 euros.

Bocelli nasceu em 1958, perto de Pisa, em Itália, o aclamado tenor conta com mais de 90 milhões de álbuns vendidos em quase 30 anos. Já atuou em grandes eventos internacionais, como nas cerimónias de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, em 2006, e de abertura do Campeonato de Europa de Futebol, em 2020, que se realizou em várias cidades do continente. O artista é detentor de um Globo de Ouro, sete Classical BRIT e sete World Music Awards, além de uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood.

Já a fadista portuguesa, Cuca Roseta, conta com sete álbuns editados, tem também um talento “reconhecido e apreciado além-fronteiras, onde já atuou em mais de 40 países e teve oportunidade de partilhar momentos musicais com músicos como Júlio Iglesias, Djavan, David Bisbal, entre muitos outros”.