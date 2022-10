Uma banda desenhada ilustrada através de inteligência artificial vai ser lançada no final do mês no Amadora BD, que já abriu ao público.

Para criar a história de "Polaroid em Branco" foram geradas cerca de 500 imagens.

Quanto ao festival, estreia, este ano, um espaço dedicado aos videojogos e tem uma exposição sobre os 60 anos do "Homem-Aranha".

O Amadora BD pode ser visitado até ao dia 30 deste mês.