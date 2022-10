Sessão de Cinema: “César e Rosália”

Na história do moderno cinema francês, Claude Sautet (1924-2000) é quase sempre um nome esquecido, para não dizer marginalizado. Claro que a sua filmografia — iniciada em meados da década de 50 e concluída com “Nelly & Monsieur Arnaud”, em 1995 — não possui a importância histórica do labor dos principais autores da Nova Vaga. Seja como for, ele foi um legítimo e muito talentoso herdeiro de uma tradição clássica ligada ao romanesco (inclusive literário), sempre enraizada numa obstinada valorização do trabalho dos actores.

Um bom exemplo das suas qualidades poderá ser “César e Rosália” (1972). E tanto mais quanto nele podemos reencontrar uma das actrizes centrais no universo dramático de Sautet: Romy Schneider (1938-1982). Ela é Rosalie, uma mulher que mantém uma ligação com David, até que, depois de cinco anos de ausência, César reaparece na sua vida…

César e David são interpretados, respectivamente, por Yves Montand e Sami Frey. No elenco, encontramos também aquela que na altura era uma jovem promessa do cinema francês, Isabelle Huppert, no seu primeiro papel com algum peso dramático. Por todos eles perpassam as convulsões das relações amorosas e, mais do que isso, o modo como essas relações vão sendo pontuadas pelos valores sociais e, em particular, familiares.

Diz-se, por vezes, que o cinema de Sautet tem qualquer coisa de “sociológico”, o que poderá fazer sentido, sobretudo se tivermos em conta que por muitos dos seus filmes perpassam sinais das transformações da sociedade francesa ao longo das últimas décadas do século XX. Seja como for, nada disso transforma as suas personagens em meros “símbolos” deste ou daquele comportamento — em última instância, Sautet procura aquilo que em cada ser humano é singular, enigmático e, por fim, irredutível.