Morreu o ator norte-americano Leslie Jordan aos 67 anos

O ator norte-americano Leslie Jordan, conhecido pelos seus papéis nas séries televisivas "Will & Grace" e "American Horror Story", morreu esta segunda-feira aos 67 anos em Hollywood, Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia.

De acordo com as autoridades policiais, o artista ter-se-á sentido mal quando conduzia em Cahuenga Blvd & Romaine St., embatendo na parte lateral de um prédio.

"O mundo é definitivamente um lugar muito mais sombrio hoje sem o amor e a luz de Leslie Jordan. Ele não era apenas um mega talento e alegria de trabalhar, mas também forneceu um santuário emocional para a nação num dos seus momentos mais difíceis", disse um representante do ator num comunicado enviado por e-mail à agência de notícias Associated Press (AP). "Saber que deixou o mundo no auge da sua vida profissional e pessoal é o único consolo que se pode ter hoje [segunda-feira]", acrescentou.

Nascido em 29 de abril de 1955, em Chattanooga, no Tennessee, Leslie Jordan ganhou um Emmy de melhor ator convidado em 2006 por "Will & Grace".

Recentemente, apareceu na série de comédia "Call Me Kat", de Mayim Bialik (atriz que ficou célebre em "A Teoria do Big Bang"), e participou em "The Cool Kids".