"Pela Ponta do Nariz" é uma comédia com Aldo Lima e José Pedro Gomes. A peça estreia quinta-feira no Teatro Villaret, em Lisboa.

Aldo Lima começou no teatro com José Pedro Gomes. Uma cumplicidade que cresce com os trabalhos que fazem juntos.

O encenador Ricardo Neves-Neves também volta a trabalhar com os dois atores e numa comédia.

A adaptação portuguesa de uma peça escrita por dois dramaturgos franceses fica em cena no Teatro Villaret até 30 de dezembro.