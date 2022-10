"Cesária é uma diva de carne e osso, é uma mulher à nossa imagem"

Estreia esta quinta-feira nas salas de cinema "Cesária Évora", um documentário sobre a diva dos pés descalços com imagens raras, algumas inéditas, sobre a vida da maior cantora cabo-verdiana. A SIC esteve à conversa com a jornalista e realizadora Ana Sofia Fonseca.

"Eu gosto de contar histórias e a Cesária é de facto uma história extraordinária", é assim que a realizadora começa por explicar o porquê deste documentário. "Cesária Évora" chega hoje aos cinemas portugueses e resulta num trabalho de pesquisa exaustiva, "foram mais ou menos quatros anos à procura de imagens, falámos com imensas pessoas" e assim foi possível ter imagens e entrevistas exclusivas da "diva dos pés descalços".

Ana Sofia Fonseca explica que Cesária Évora só alcançou o estrelato depois dos 50 anos, era uma mulher com vários preconceitos: "mulher, negra, pobre, mais de 50 anos, não tinha a beleza própria das revistas", mas há um dia que a cantora está a atuar por Lisboa e é quando José da Silva decide apostar na carreira da artista.

A partir desse encontro Cesária "faz vários espetáculos para a comunidade [francesa], até que mais tarde vai a um festival de músicas do mundo e aí sim é descoberta pelos jornalistas", explica a realizadora. A vida de Cesária Évora muda "mas o interior da Cesária, e isso é estupendo, nunca muda, ela permanece igual a si própria.".

A realizadora promete que os telespectadores podem esperar "muita coisa para além da voz incrível, é preciso conhecer a mulher e este documentário traz-nos isso".

Pode ver o trailer do filme que estreia hoje, quinta-feira, nas salas de cinema portuguesas depois de ter estado presente em cerca de 20 festivais internacionais, incluindo o South by Southwest em Austin, e de ter conseguido o prémio do público no último Indie Lisboa.

Cesária Évora, lenda da música cabo-verdiana

Nascida a 27 de agosto de 1941, no Mindelo, onde morreu em 17 de dezembro de 2011, Cesária Évora foi a cantora mais reconhecida da história da música popular cabo-verdiana.

Apesar de ter começado a cantar aos 16 anos, em bares e hotéis em Cabo Verde, só depois do disco gravado em 1988 em França – “La diva aux pieds nuds” (“A diva dos pés descalços”, numa tradução livre, por assim se apresentar em palco) – a rainha da morna viria a granjear fama internacional, em consequência do encorajamento do seu conterrâneo José da Silva.